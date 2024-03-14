Отказавшийся от сборной Испании Диас будет выступать за Марокко

Полузащитник «Реала» Браим Диас будет выступать за сборную Марокко. 24-летний футболист вызван в африканскую команду на предстоящие товарищеские матчи с Анголой и Мавританией, которые состоятся в конце марта, сообщает пресс-служба команды.