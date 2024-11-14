БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Украинский режим вновь угрожает радиационной безопасности Европы

Украинский режим вновь угрожает радиационной безопасности Европы

Сергей АНДРЕЕВ Проблема нарушений нынешним киевским режимом радиационной безопасности вновь оказалась в центре внимания общественности 5 ноября – в ходе брифинга начальника войск РХБ защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова по вопросам угрозы провокаций с использованием ядерных материалов со стороны Украины.

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