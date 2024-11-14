Сергей АНДРЕЕВ Проблема нарушений нынешним киевским режимом радиационной безопасности вновь оказалась в центре внимания общественности 5 ноября – в ходе брифинга начальника войск РХБ защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова по вопросам угрозы провокаций с использованием ядерных материалов со стороны Украины.
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