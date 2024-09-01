Сегодня и в ближайшее время будет много золота, багрянца и других рыжих оттенков. Ну оно и правильно — осень на дворе.
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Сегодня и в ближайшее время будет много золота, багрянца и других рыжих оттенков. Ну оно и правильно — осень на дворе.