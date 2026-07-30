В Московском зоопарке отпраздновали день рождения панды Диндин

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. День рождения панды Диндин отметили в Московском зоопарке. Мероприятие собрало сотни гостей, а панда получила в подарок шезлонг из бамбука с зонтиком и торт изо льда с фруктами и овощами, передает корреспондент ТАСС.