Самая запретная тема Не только на детей, но и на повзрослевшего человека, сегодня живущего, система обрушивает потоки информации якобы значимой, на самом деле, цель почти всех сообщений - отвлечь человека от информации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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