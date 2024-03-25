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Автоэксперт назвал способы экономии при покупке летних шин

Автоэксперт назвал способы экономии при покупке летних шин

Чтобы сэкономить на покупке летних шин, можно рассмотреть продукцию китайских и российских брендов. Об этом рассказал собственник и руководитель автосервисов Fit Service Николай Погуляев, сообщает 25 марта «Российская газета».

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