Автоэксперт назвал способы экономии при покупке летних шин

Чтобы сэкономить на покупке летних шин, можно рассмотреть продукцию китайских и российских брендов. Об этом рассказал собственник и руководитель автосервисов Fit Service Николай Погуляев, сообщает 25 марта «Российская газета».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии