В связи с реконструкцией водовода закрывается хозяйственно-строительная часть рынка "Аквилон" В ближайшее время торговые ряды будут разобраны.
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В связи с реконструкцией водовода закрывается хозяйственно-строительная часть рынка "Аквилон" В ближайшее время торговые ряды будут разобраны.
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