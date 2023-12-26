Рязанцы рассказали, сколько тратят на подарки коллегам к Новому году

Судя по результатам опроса, почти все рязанцы обмениваются подарками в преддверии праздников. Самым популярным вариантом стал "Тайный Санта" - когда каждый участник коллектива дарит подарок одному коллеге; выбор делают с помощью жребия.
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