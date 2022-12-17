«Филадельфия» вывела защитника Деанджело из состава с формулировкой «по личным причинам»

«Филадельфия» вывела защитника Энтони Деанджело из состава. Формулировка – «по личным причинам». 26-летний защитник не выходил на лед с 7 декабря.

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