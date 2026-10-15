Думджоббинг — массовая рассылка откликов на вакансии — стал реакцией на изменение рынка труда: вакансий меньше, резюме больше, а откликнуться можно в один клик.
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