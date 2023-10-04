WSJ: Без денег США Зеленскому нечем платить госслужащим

Украинское правительство не знает, где ему достать деньги на выплаты госслужащим в ноябре.Американская газета The Wall Street Journal сообщила об остром финансовом кризисе, который может парализовать всю систему госслужбы Украины.
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