Запад выходит на очень опасный уровень противостояния, рискуя своим существованием Киевская власть не смогла устоять перед использованием американских дальнобойных ракет ATACMS для ударов России.
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