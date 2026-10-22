По версии следствия, с 2022 по 2024 год руководитель через главбуха оформлял документы на премии работникам, часть которых затем забирал себе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Единые учебники п...
- Единые учебники п...
- Единые учебники п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым