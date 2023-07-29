Минувший саммит Россия – Африка вряд ли можно назвать прорывным. И все же он позволяет получить ответ на один очень важный вопрос, так волнующий патриотическую общественность: что Россия может предложить миру? Разумеется, сегодня, когда Запад откровенно свихнулся на почве сексуальных девиаций, проще всего предложить миру общерелигиозные традиции.
Что Россия может предложить миру
Комментарии
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Геннадий Исаков
Да потянет ли Россия такой огромный груз - продолжать решать украинскую проблему, а она надолго, помогать Сирии, да ещё куче африканских стран, когда у самой немерено проблем с износом мощностей, пожарами, наводнениями, демографией, коррупцией, пятой колонной?
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8 час.
Вик Норд
Древняя китайская мудрость,гласит...,"Нистцы",те кто знает историю,ведают,что в процессе становлении Руси(России),были периоды,когда ВЕСЬ окружающий Мир был уверен,с этими дикарями,ВСЁ...,этого образования по странности божьей относящемуся к государственности,больше НЕТ,и НИКОГДА не будет,а есть ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ победа западного оружия,и западной "цивилизации",над колосом с глиняными ногами...,или находящейся ПОЛНОСТЬЮ под иностранным управлением(Смутное время,периоды Ельцина,и Бироновщины),вспоминаете(?),а Россия ВСЕГДА справлялась,всегда побеждала,всегда возникала в прежней силе,как птица Феникс,и сейчас победит,справится,и НАПОМНИТ,кто хозяин в доме(в Европе),когда ни одна пушка не смела выстрелить,когда этого не хотели русские.
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4 час.
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