Что Россия может предложить миру

Да потянет ли Россия такой огромный груз - продолжать решать украинскую проблему, а она надолго, помогать Сирии, да ещё куче африканских стран, когда у самой немерено проблем с износом мощностей, пожарами, наводнениями, демографией, коррупцией, пятой колонной?

Вик Норд

Древняя китайская мудрость,гласит...,"Нистцы",те кто знает историю,ведают,что в процессе становлении Руси(России),были периоды,когда ВЕСЬ окружающий Мир был уверен,с этими дикарями,ВСЁ...,этого образования по странности божьей относящемуся к государственности,больше НЕТ,и НИКОГДА не будет,а есть ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ победа западного оружия,и западной "цивилизации",над колосом с глиняными ногами...,или находящейся ПОЛНОСТЬЮ под иностранным управлением(Смутное время,периоды Ельцина,и Бироновщины),вспоминаете(?),а Россия ВСЕГДА справлялась,всегда побеждала,всегда возникала в прежней силе,как птица Феникс,и сейчас победит,справится,и НАПОМНИТ,кто хозяин в доме(в Европе),когда ни одна пушка не смела выстрелить,когда этого не хотели русские.