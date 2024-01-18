Премьер Пакистана Какар покинул Давос после ракетного удара Ирана

Временный премьер-министр Пакистана Анваар-уль-Хак Какар прервал визит на экономический форум в Давосе и досрочно возвращается в Пакистан на фоне обострения отношений с Ираном, сообщает газета The News International.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии