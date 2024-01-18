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Премьер Пакистана Какар покинул Давос после ракетного удара Ирана

Премьер Пакистана Какар покинул Давос после ракетного удара Ирана

Временный премьер-министр Пакистана Анваар-уль-Хак Какар прервал визит на экономический форум в Давосе и досрочно возвращается в Пакистан на фоне обострения отношений с Ираном, сообщает газета The News International.

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