Мишустин: вопреки внешнему давлению инвесторы системно финансируют проекты РФ

В рамках встречи он рассказал о действиях, предпринятых правительством для поддержки бизнеса: сокращение административных барьеров, реформирование системы контроля и снижение финансовой нагрузки для предпринимателей, передает корреспондент The Moscow Post.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии