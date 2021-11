Группа Slade долго и безуспешно пыталась покорить Соединенные Штаты. И строчка «I've seen the yellow lights go down the Mississippi» из песни «Far, Far Away» действительно была написана на балконе гостиницы в Мемфисе, когда Нодди Холдер стоял с блокнотиком, смотрел на воды реки Миссисипи и думал: «Cкорей бы домой!» С клипом музыканты намучились.