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Huawei создала новый хит: все версии Huawei Mate XT 2 моментально раскупили по предзаказам

Huawei создала новый хит: все версии Huawei Mate XT 2 моментально раскупили по предзаказам

Новый смартфон Huawei с тройным складным экраном ещё даже не получил официальную цену, но покупатели уже устроили ажиотаж вокруг предзаказов Huawei открыла предварительные заказы на Mate XT 2 — новое поколение своего необычного смартфона с тройным складным экраном.

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