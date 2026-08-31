Huawei создала новый хит: все версии Huawei Mate XT 2 моментально раскупили по предзаказам

Новый смартфон Huawei с тройным складным экраном ещё даже не получил официальную цену, но покупатели уже устроили ажиотаж вокруг предзаказов Huawei открыла предварительные заказы на Mate XT 2 — новое поколение своего необычного смартфона с тройным складным экраном.