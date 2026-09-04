Ирландский обозреватель назвал победу России самым опасным сценарием для Запада.Ирландский журналист Чей Боуз считает, что угроза Владимира Зеленского сбивать гражданские самолёты над территорией России является частью стратегии европейских элит по эскалации конфликта.
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