Анчелотти хочет, чтобы Одриосола и Мариано ушли из «Реала»

Тренер «Реала» Карло Анчелотти не рассчитывает на Альваро Одриосолу и Мариано Диаса. 63-летний специалист хочет, чтобы 26-летний правый защитник и 28-летний нападающий покинули «Мадрид» этим летом, пишет Marca.
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