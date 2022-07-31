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Анчелотти хочет, чтобы Одриосола и Мариано ушли из «Реала»

Тренер «Реала» Карло Анчелотти не рассчитывает на Альваро Одриосолу и Мариано Диаса. 63-летний специалист хочет, чтобы 26-летний правый защитник и 28-летний нападающий покинули «Мадрид» этим летом, пишет Marca.

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