Байден назвал близким к преступному нежелание республиканцев поддерживать Киев

Лидер Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден поделился сведениями о том, что у него вызывает возмущение то, что представляющие Республиканскую партию конгрессмены не хотят оказывать поддержку киевскому режиму.
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