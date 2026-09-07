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ИА Реалист

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Финляндия достроила забор на границе с Россией

Финляндия достроила забор на границе с Россией

ХЕЛЬСИНКИ (ИА Реалист). 7 сентября Финляндия официально завершила строительство 200-километрового пограничного заграждения на восточной границе с Россией.

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