После освобождения Красноармейска (Покровска) ВС РФ надо будет либо идти на север штурмовать самые серьёзные укрепрайоны ДНР, либо двинуть на запад до Днепра и разрезать пополам всю украинскую армию.
«Это будет означать, что у Путина план совсем другой!» – Военный эксперт о возможном наступлении на Днепропетровск
Комментарии
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АЖ
Александр Жучков
Поживём - увидим!
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13 час.
ВМ
Владимир Минаков
Судя по тому, как в последнее время берут города ( в т.ч. Угледар), Покровск тоже брать атакой в лоб оборонительным сооружениям, нанося мощнейшие разрушения городу, не будут - окружат, лишат подвоза боекомплекта и продовольствия. Конечно, могут пойти на Днепр, но это слишком большой город, в основном расположенный на Правобережье. Скорее - будут зачищать оставшиеся пять районов Запорожской области, окружая сам город, расположенный на Левобережье. А там - и по левому берегу Днепра, Никополь, Марганец, лишая возможности обстрелов АЭС ( ведь её необходимо запускать в работу). До Днепропетровска потом будут топать, по левому берегу и из Донбасса, двумя потоками... Но это - просто анализ ситуации дилетанта, смотрящего на карту боевых действий...
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10 час.
ВМ
Владимир Моргунов
Ссылки на Конституцию РФ-бред слабосоображающего !!! Идет война, а не военные учения !!!
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2 час.
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