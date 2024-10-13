«Это будет означать, что у Путина план совсем другой!» – Военный эксперт о возможном наступлении на Днепропетровск

ВМ

Владимир Минаков

Судя по тому, как в последнее время берут города ( в т.ч. Угледар), Покровск тоже брать атакой в лоб оборонительным сооружениям, нанося мощнейшие разрушения городу, не будут - окружат, лишат подвоза боекомплекта и продовольствия. Конечно, могут пойти на Днепр, но это слишком большой город, в основном расположенный на Правобережье. Скорее - будут зачищать оставшиеся пять районов Запорожской области, окружая сам город, расположенный на Левобережье. А там - и по левому берегу Днепра, Никополь, Марганец, лишая возможности обстрелов АЭС ( ведь её необходимо запускать в работу). До Днепропетровска потом будут топать, по левому берегу и из Донбасса, двумя потоками... Но это - просто анализ ситуации дилетанта, смотрящего на карту боевых действий...