Кристиан Хорнер о внутреннем расследовании «Ред Булл»: «Наша главная задача – подготовка к сезону»

Руководитель австрийской команды подозревается в неподобающем поведении – головная компания «Ред Булл» решила провести внутреннее расследование инцидента и будущее Хорнера, как считается, находится под угрозой.
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