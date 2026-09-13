Гризманн забил в пятом матче MLS подряд, помогая «Орландо Сити» разгромить «Торонто»

35-летний нападающий «Орландо Сити» Антуан Гризманн отличился в домашнем матче регулярного чемпионата MLS против «Торонто» (3:0), продлив результативную серию до пяти игр подряд.
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