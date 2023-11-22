Экс-глава управления СК России Максименко обнаружен мёртвым в подсобке колонии

Осуждённого за взятку Михаила Максименко нашли мёртвым. Ему было 50 летКак пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, в нижегородской колонии было обнаружено бездыханное тело 50-летнего Михаила Максименко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии