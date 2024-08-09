Массовые соревнования пройдут в Химках в честь Дня физкультурника

День работников физической культуры 10 августа в Химках отметят масштабными состязаниями. Участники поборются за победу в таких дисциплинах, как футбол, теннис, фехтование и спортивное ориентирование и многих других.
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