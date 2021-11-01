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Российские миротворцы оказали адресную помощь вынужденным переселенцам в Нагорном Карабахе

Российские миротворцы оказали адресную помощь вынужденным переселенцам в Нагорном Карабахе

В общей сложности с ноября 2020 года по настоящее время более 6700 нуждающихся переселенцев, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получили гуманитарную и медицинскую помощь от российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

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