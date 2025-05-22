Марочко: в Харьковской области войска РФ отбили контратаку ВСУ с танками

Вооружённые силы России отразили контратаку, предпринятую украинскими формированиями в районе населенного пункта Загрызово на купянском направлении, сообщил военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на свои источники и разведданные.
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