Германия поднимала истребители из-за российского самолета

Военно-воздушные силы ФРГ во вторник, 27 февраля, сообщили, что из-за обнаружения в районе финской столицы российского военного самолета Ил-20М были подняты по тревоге истребители сил быстрого реагирования, – сообщают СМИ.
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