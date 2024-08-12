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Татар-информ

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Семен Кошелев: «Методика Гатиятулина в «Ак Барсе» напоминает работу Боба Хартли в Омске»

Семен Кошелев: «Методика Гатиятулина в «Ак Барсе» напоминает работу Боба Хартли в Омске»

«Ак Барс» провел первый товарищеский матч против «Нефтяника» в преддверии нового сезона КХЛ. В Альметьевске корреспондент «ТИ-Спорт» поговорил с одним из лучших игроков казанцев в минувшей «регулярке» КХЛ — Семеном Кошелевым.

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