Семен Кошелев: «Методика Гатиятулина в «Ак Барсе» напоминает работу Боба Хартли в Омске»

«Ак Барс» провел первый товарищеский матч против «Нефтяника» в преддверии нового сезона КХЛ. В Альметьевске корреспондент «ТИ-Спорт» поговорил с одним из лучших игроков казанцев в минувшей «регулярке» КХЛ — Семеном Кошелевым.