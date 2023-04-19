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Нутрициолог Мальцева предупредила об опасности злоупотребления витаминами

Нутрициолог Мальцева предупредила об опасности злоупотребления витаминами

Злоупотребление витаминами опасно для организма и может привести к интоксикации. Об этом рассказала биолог-генетик, нутрициолог Ирина Мальцева в интервью радио Sputnik.

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