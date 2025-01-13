«Каток интеллектуальной деградации»: эксперты — о новой реформе образования на Украине

Эксперты рассказали RT о нововведениях в образовании старшеклассников Украины Алексей Заквасин Украинские власти планируют вычеркнуть из обязательной программы обучения старшеклассников физику, биологию, химию, зарубежную литературу, всемирную историю и географию.
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