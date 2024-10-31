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ЦБ заявил о таргете по инфляции в 4%. Обзор финансового рынка от 31 октября

ЦБ заявил о таргете по инфляции в 4%. Обзор финансового рынка от 31 октября

Эльвира Набиуллина заявила, что эффект ключевой ставки на инфляцию размыт влиянием других факторов, что в итоге требует более сильного изменения ключевой ставки для достижения требуемого результата по замедлению роста цен Валюта Курс китайского юаня снизился на «Московской бирже» в ходе торговой сессии четверга.

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