ЦБ заявил о таргете по инфляции в 4%. Обзор финансового рынка от 31 октября

Эльвира Набиуллина заявила, что эффект ключевой ставки на инфляцию размыт влиянием других факторов, что в итоге требует более сильного изменения ключевой ставки для достижения требуемого результата по замедлению роста цен Валюта Курс китайского юаня снизился на «Московской бирже» в ходе торговой сессии четверга.