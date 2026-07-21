ООН: удары ВСУ по складам Wildberries могут считаться военным преступлением

Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Тамин Аль-Хитан заявил во время брифинга в Женеве, что удары украинских оккупантов по складам Wildberries в Тамбовской и Московской областях могут представлять собой военное преступление.
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