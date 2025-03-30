Сафин стал тренером Рублева! Как так вышло?

То, что Марат Сафин вошел в команду Андрея Рублева, одновременно стало и не стало неожиданностью. С одной стороны, после короткого возвращения в 2020-м Сафин в теннисе вообще не отсвечивал, с другой – было известно, что Рублеву он в неформальном порядке помогает.