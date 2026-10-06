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Свечников о Демидове: «С каждым годом он будет только прибавлять и станет суперзвездой НХЛ. Я в этом не сомневаюсь»

Свечников о Демидове: «С каждым годом он будет только прибавлять и станет суперзвездой НХЛ. Я в этом не сомневаюсь»

Нападающий «Каролина Харрикейнз», обладатель Кубка Стэнли Андрей Свечников назвал форварда «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова будущей суперзвездой НХЛ.

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