В Steam вышла игра с открытым миром про Россию, в которой можно свободно исслед...

В Steam вышла игра с открытым миром про Россию, в которой можно свободно исследовать города и путешествовать на поездеВ Steam вышла приключенческая игра от первого лица с открытым миром Trans-Siberian Legends, в которой геймерам предстоит путешествовать по России на пассажирском поезде.