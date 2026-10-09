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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ротенберг об «Олимпийском»: «После 7 лет реконструкции создан объект невероятного масштаба. Побывал на экскурсии, до сих пор под впечатлением!»

Первый вице-президент Федерации хоккея России, главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг поделился впечатлениями от экскурсии в обновленном «Олимпийском».

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