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Бетономешалкам мешают: не исключено новое изменение ставки утильсбора

Бетономешалкам мешают: не исключено новое изменение ставки утильсбора

В России могут изменить уже утвержденные на ближайшие пять лет ставки утилизационного сбора. Однако это коснется лишь отдельных видов техники: для некоторых категорий утильсбор заметно вырастет, для других будет снижен.

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