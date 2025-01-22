Бетономешалкам мешают: не исключено новое изменение ставки утильсбора

В России могут изменить уже утвержденные на ближайшие пять лет ставки утилизационного сбора. Однако это коснется лишь отдельных видов техники: для некоторых категорий утильсбор заметно вырастет, для других будет снижен.
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