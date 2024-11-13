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Царьград

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"Не думаю, что у кого-то есть сомнения": Глава МИД Мали обвинил Украину в поддержке террористов

"Не думаю, что у кого-то есть сомнения": Глава МИД Мали обвинил Украину в поддержке террористов

Глава МИД Мали Абдулай Диоп обвинил Украину в поддержке террористов и намекнул, что Киев это делает не по собственной инициативе.

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