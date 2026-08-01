Zero Hedge
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Zero Hedge

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Proof: TDS Is Anti-Christian

Proof: TDS Is Anti-Christian

Proof: TDS Is Anti-Christian Authored by Steve Watson via Modernity News, New data exposes the purest form of Trump Derangement Syndrome yet: young Americans so thoroughly programmed that they will abandon church itself rather than sit in a pew next to someone who supports the president.

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