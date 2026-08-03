На $ 270 000 в день крадут бензин в Британии после начала войны в Иране

С начала нефтяного кризиса в Иране водители ежедневно крадут топливо из британских автозаправочных станций в среднем на сумму почти 200 000 фунтов стерлингов (270 000 долларов), сообщает 3 августа агентство dpa.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии