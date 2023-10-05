Фотоконкурс «ЗБ»: Школьник из Отрадного хочет стать звездой волейбола

Даниилу Бондаренко 11 лет. Он живёт в районе Отрадное. Вот уже несколько лет занимается волейболом в спортивной школе олимпийского резерва «Кировская» — структурном подразделении Московской волейбольной академии.
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