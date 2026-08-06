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Царьград

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Кети Топурия накопила элитной недвижимости на 600 миллионов рублей

Кети Топурия накопила элитной недвижимости на 600 миллионов рублей

В активе певицы — столичная квартира, подмосковный особняк и роскошные апартаменты в Дубае.Солистка популярной группы «А’Студио» владеет впечатляющим набором объектов жилой недвижимости, совокупная рыночная стоимость которых, по сведениям Телеграм-канала «Звездач», превышает рубеж в 600 миллионов рублей.

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