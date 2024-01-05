Еда, города, насекомые и люди: Забавные трёхмерные скульптуры из бумаги

Трёхмерные бумажные скульптуры. Автор: Lisa Lloyd. Художник Лиза Ллойд (Lisa Lloyd) создаёт симпатичные трёхмерные скульптуры насекомых, животных, еды и различных предметов от губной помады до чемодана с вещами.
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