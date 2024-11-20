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В США заявили о боеготовности ядерных сил

В США заявили о боеготовности ядерных сил

В США заявили о боеготовности ядерных сил. Ждут приказов командиров.Силы стратегического сдерживания Соединённых Штатов Америки находятся в состоянии боеготовности.

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