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Принятие неизбежного: Зеленский готовит раздел Украины – нардеп Рады

Принятие неизбежного: Зеленский готовит раздел Украины – нардеп Рады

Чтобы попытаться узаконить свою диктатуру гражданин Украины Владимир Зеленский, представляющийся президентом республики, сделал незаконными выборы.

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Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Кто он такой, чтобы делить русские территории? Вошь вонючая.
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16 час.
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