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Пушков: после дебатов Трампа и Байдена в США назревает политическая драма

Пушков: после дебатов Трампа и Байдена в США назревает политическая драма

Дебаты президента США Джо Байдена и бывшего главы государства Дональда Трампа показали, что нынешний американский лидер совершенно неспособен руководить страной, поэтому в Соединенных Штатах назревает крупная политическая драма.

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