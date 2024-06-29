Пушков: после дебатов Трампа и Байдена в США назревает политическая драма

Дебаты президента США Джо Байдена и бывшего главы государства Дональда Трампа показали, что нынешний американский лидер совершенно неспособен руководить страной, поэтому в Соединенных Штатах назревает крупная политическая драма.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии