Собянин: Почти 80% поездок на метро пассажиры оплачивают «Тройкой»

Более 50 млн карт «Тройка» выпущено за 11 лет Согласно сообщению в Telegram-канале от мэра Москвы Сергея Собянина, близко к 80% пользователей московского метро используют карту «Тройка» для оплаты проезда.
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